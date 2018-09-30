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أودي تطرح "A6" الجديدة في روسيا

عالم السيارات

أودي تطرح
vesti.ru
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أعلن وكلاء شركة أودي في موسكو عن بدء بيع أحدث نموذج من سيارات "A6" على الأراضي الروسية.

وجاءت هذه السيارات بتصميم جديد كليا وهيكل واسع، ومقصورة مريحة مزودة بأحدث وأفضل وسائل الرفاهية، لاستقطاب المهتمين بالأناقة والفخامة.

كما زودت واجهة القيادة بثلاث شاشات متطورة تعمل باللمس، يمكن الاستفادة منها في مشاهدة الفيدوهات والتحكم بأنظمة المولتيميديا، والاتصال بالهواتف والأجهزة الذكية. أما المقود فأتى بأزرار للتحكم بالأصوات، وأنظمة تثبيت السرعة والعديد من أنظمة السيارة.

vesti.ru

ومن المفترض تطرح "A6" الجديدة في روسيا بعدة أنواع من المحركات: بست أسطوانات، وسعة 3.0 لتر، وعزم 340 حصانا، ومحركات توربينية "TSI" و"TDI"، بسعة 2.0 لتر وعزم يزيد عن 270 حصانا.

المصدر: فيستي

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