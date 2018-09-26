كيف ستبدو "Kodiaq RS" المعدلة من سكودا؟

استعرضت شركة سكودا مؤخرا التصميم النهائي لسيارات "Kodiaq RS" الرياضية المعدلة، والتي يفترض أن تطرحها قريبا.

وجاءت هذه السيارة رباعية الدفع بهيكل انسيابي تعكس الأيروديناميكية العالية فيه الخطوط الجانبية والتقاسيم الحادة، والتصميم المميز للمصابيح الأمامية والخلفية.

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أما من الداخل فقد انعكس الطابع الرياضي لهذه السيارة من خلال عناصر الكربون التي تداخلت مع مختلف أجزاء المقصورة، والتصميم المميز للموقد، وتداخل اللونين الأحمر والأسود بلمسة أنيقة جدا.

وستزود هذه السيارات بمحركات ديزل "BiTDI" توربينية بسعة 2.0 لتر، وعزم 240 حصانا، بالإضافة إلى أنظمة صوت متطورة "Dynamic Sound Boost"، لإعطاء أفضل أصوات ونظام توزيع للصدى والموسيقى.

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المصدر: فيستي