فورد تستعرض شاحنتها الكهربائية المستقبلية

استعرضت شركة فورد مؤخرا مشروع شاحنة كهربائية مميزة ستنافس بها شاحنات تسلا المتطورة.

وجاءت هذه المركبة بهيكل انسيابي مصنوع من المعدن وألياف الكربون الخفيفة والمتينة. وتتميز بأنها لا تحوي نوافذ أو مرايا جانبية، بل يعتمد السائق فيها على الكاميرات والأنظمة الإلكترونية لرؤية المحيط.

وستزود "F-Vision" بمحركات كهربائية وبطاريات متطورة تكفيها لتقطع نحو 800 كلم بالشحنة الواحدة، فضلا عن نظام شحن ذاتي سيزود البطاريات بالطاقة أثناء الحركة.

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وستأتي هذه المركبة بـ 4 أنظمة للحركة، ستمكنها من توفير الطاقة وفقا لحركتها على الطرقات السريعة أو داخل المدن، بالإضافة إلى أنظمة فرامل وإنذار مبكر لمنع اصطدامها بأي جسم مفاجئ على الطرقات.

المصدر: رامبلر