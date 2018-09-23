روسيا تستقبل واحدة من أفخم سيارات تويوتا

أعلن وكلاء تويوتا في موسكو عن بدء بيع نماذج "Executive Lounge" المميزة من سيارات "Land Cruiser" رباعية الدفع على الأراضي الروسية.

وتميزت هذه السيارات ببعض التعديلات عن "Land Cruiser 200" التقليدية، منها المصابيح التي أتت أقوى وبأسطح داخلية يدخل عليها اللون الأسود ليزيدها بروزا وجمالية.

كما جاءت المقصورة الداخلية لهذه المركبات بشاشة كبيرة في منتصف واجهة القيادة، ومقاعد مكسوة بأفخم أنواع الجلود باللونين البني والأسود، بالإضافة إلى عناصر الخشب والكروم التي تتداخل بأناقة فائقة لتزين هذه السيارة من الداخل.

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وطرحت هذه المركبات بعدة نسخ، واحدة بمحركات بنزين بـ 8 أسطوانات، وأخرى بمحركات ديزل بنفس عدد الأسطوانات، جميعها مزودة بنظام دفع رباعي، وعلب سرعة أوتوماتيكية بست مراحل، أما سعرها في روسيا فيبدأ من 83 ألف دولار تقريبا.

المصدر: فيستي