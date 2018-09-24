Seat تطلق سيارة كروس مميزة

استعرضت شركة Seat مؤخرا أحدث سياراتها الكروس أوفر بمواصفات منافسة وتصميم مميز.

وصممت "Tarraco" لتكون شبيهة بسيارات "Kodiaq" التي طرحتها سكودا هذا العام، وجاء هيكلها بخطوط انسيابية مميزة، ومصابيح أمامية وخلفية أنيقة مزودة بتقنيات LED.

كما جاءت هذه السيارة بنسختين، الأولى بمقصورة تتسع لـ 5 ركاب، ونسخة أكبر تتسع لـ 7 ركاب. وزودت النسخ العاملة بالبنزين منها بمحركات توربينية بسعة 1.5 لتر، وعزم 150 و190 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، أما النسخ العاملة بالديزل، فقد أتت بمحركات بسعة 2.0 لتر، وعزم 150 و190 حصانا أيضا.

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وزودت هذه السيارات بأحدث أنظمة المولتيميديا والشاشات، ونظام دفع رباعي للطرق الوعرة، وأحدث أنظمة التحكم بالقيادة وتثبيت السرعة.

المصدر: فيستي