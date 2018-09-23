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رينو تكشف عن "مركبة الخيال"!

عالم السيارات

رينو تكشف عن
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استعرضت رينو الفرنسية مشروع مركبات "EZ-Pro" المتطورة الشبيهة بمركبات أفلام الخيال العلمي.

ومن أهم ما يميز هذه المركبات، تصميمها الفريد الذي يمكّن من تحويلها من مركبات نقل عامة صغيرة، إلى مركبات خاصة، أو حتى قاطرات صغيرة يمكن تجميعها خلف بعضها لتشكيل قطار صغير.

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كما زودت "EZ-Pro" بمحركات كهربائية وبطاريات تكفيها لقطع 500 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة، والأهم من ذلك هو أنظمة القيادة الذاتية التي تساعدها على الحركة بشكل مستقل، وتفادي الازدحامات والحوادث المرورية.

ويشير الخبراء في رينو إلى أن هذه المركبات قد تظهر عام 2020 أو بعده بعام، لكن قبل ذلك، ستطرح شركتهم سيارات "EZ-Go" الكهربائية المتطورة ذاتية القيادة التي استعرضتها منذ مدة.

المصدر: رامبلر

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