فيراري تستعرض أسرع سيارة في العالم! (فيديو)

استعرضت شركة فيراري مؤخرا مشروع سيارات "Monza" الرياضية التي من المفترض أن تصبح أسرع سيارات في العالم.

وقدّمت فراري خلال عرضها الأخير نموذجين من هذه السيارات: "Monza SP1" و"SP2"، من المفترض أن يصبحا أسرع حتى من سيارات "Bugatti Chiron"، بفضل محرك متطور جبار بعزم 789 حصانا، وسعة 6.5 لتر، قادر على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 2.9 ثانية فقط، والوصول بالمركبة إلى سرعة 200 كلم/ساعة في أقل من 8 ثوان.

وجاءت السيارتان بهيكل يزن 1500 كلغ تقريبا، والنموذج الأول جاء بمقعد لشخص واحد فقط، أما النموذج الثاني فيتسع للسائق وشخص آخر.

youtube/DPCcars

ومن المقرر أن تنتج فيراري حوالي 500 سيارة من "Monza" فقط. أما أسعارها، فمن المنتظر أن يصل إلى 1.3 مليون دولار.

المصدر: لايف. رو