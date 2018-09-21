كيف ستبدو "L 200" الجديدة من ميتسوبيشي؟

سرّبت بعض المواقع وصفحات الإنترنت معلومات وصورا حول سيارة "L 200" بيك آب المنتظرة من ميتسوبيشي.

وبالنظر إلى الصور، نرى أن السيارة جاءت بالعديد من التعديلات التي طالت تصميمها الخارجي، وخصوصا الواجهة الأمامية التي أصبحت أكثر عصرية بفضل تصميم المصابيح الفريد، وشبك المبرد، والخطوط التي تعكس الأيروديناميكية العالية للسيارة.

ومن المفترض أن تأتي السيارة أيضا بإضافات جديدة من حيث أنظمة المولتيميديا والمراقبة، حيث ستزود بشاشتين داخليتين تعملان باللمس للتحكم بالوسائط والميزات التقنية، وتظهر الصور الملتقطة من الكاميرات التي ستزود بها المركبة، والمخصصة لنظام الركن الآمن.

youtube

وستزود هذه المركبة بـ 3 أنواع من المحركات: بنزين بسعة 2.4 لتر وعزم 132 حصانا، و2 ديزل بعزمي 110 و181 حصانا، بالإضافة إلى علبة سرعة أوتوماتيكية بخمس مراحل، ونظامي دفع، خلفي ورباعي.

المصدر: فيستي