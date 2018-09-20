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شيفرولية تطلق "BLAZER" الجديدة كليا

عالم السيارات

شيفرولية تطلق
vesti.ru
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استعرضت شيفروليه نموذجها الجديد من سيارات "BLAZER" الكروس أوفر الكبيرة، التي ستطرحها في الأسواق قريبا.

وتحمل هذه السيارة طابعا جماليا في تصميمها يجمع بين السيارات رباعية الدفع الكبيرة، وبين نماذج "Camaro" الرياضية التي أطلقتها شيفروليه في السنوات الأخيرة، ويميزها التصميم الفريد للواجهة الأمامية بشبكها العرض ومصابيحها الرقيقة.

أما قمرة السيارة الواسعة التي تتسع لـ 7 ركاب، وصندوقها الخلفي بسعة 818 لترا، فيجعلان منها مركبة عائلية بامتياز.

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وستطرح هذه المركبة بنوعين من المحركات، واحد بسعة 2.5 لتر وعزم 193 حصانا، وآخر بـ 6 أسطوانات، وسعة 3.6 لتر، وعزم 305 أحصنة.

المصدر: فيستي

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