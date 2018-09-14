تسلا تخسر 3 من أهم موظفيها خلال أسبوع!

أعلنت مصادر في شركة تسلا الأمريكية أن الشركة خسرت 3 من أهم الموظفين خلال الأيام القليلة الفائتة.

وقدم نائب رئيس الشركة، جاستين ماكانير، استقالته مؤخرا، حيث عمل في تسلا منذ عام 2015، وشغل العديد من المناصب فيها، منها مسؤول التمويل والعمليات الدولية.

إقرأ المزيد

وقبلها بأسبوع تقريبا، غادر تسلا نائب رئيس قسم التصميم، داغ فيلد، بالإضافة إلى المحاسب الرئيسي، ديف مورتون، حتى أن رئيس قسم الموارد البشرية غادر الشركة أيضا منذ فترة قصيرة.

وتأتي تلك الاستقالات المتتالية للموظفين في الشركة بعد الفضائح التي لحقت بها منذ مدة، بسبب الأعطال التي باتت تطال النموذج الثالث من سياراتها وتتسبب باحتراقها، وبعد الدعاوى التي رفعت على مؤسسها، إيلون موسك، يتهم فيها بالاحتيال والتلاعب بأسعار أسهم الشركة.

المصدر: لايف. رو