فولكس فاغن تتخلى عن "الخنفساء" الأسطورية!

أعلن فرع شركة فولكس فاغن في الولايات المتحدة عن نية الشركة إيقاف إنتاج سيارات "Beetle" الشهيرة.

وأوضح المسؤولون في الشركة أن "إنتاج سيارات Beetle سيتوقف عام 2019. وقبل ذلك، ستقوم فولكس فاغن بطرح نموذجين أخيرين منها هما Final Edition SE وFinal Edition SEL".

من جانبه، قال المدير التنفيذي لفولكسفاغن في منطقة أمريكا الشمالية: "فقدان Beetle بعد إصدار 3 أجيال منها على 7 عقود سيترك أثرا حزينا في نفوس عشاق تلك السيارات".

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وأضاف قائلا: "في الوقت الحالي تركز شركتنا على تطوير وإنتاج السيارات العائلية التي ستلبي احتياجات الأسر في الولايات المتحدة وغيرها، كما نركز بشكل أكبر على إنتاج سيارات الكروس أوفر والسيارات الكهربائية.. ليس لدينا خطط مبدئية عما سيحل مكان Beetle، لكن من الممكن أن تعود إلينا في المستقبل".

المصدر: لايف. رو