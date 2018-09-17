ستروين تطلق "C5" الجديدة كليا

أطلقت شركة ستروين الفرنسية مؤخرا نموذجها الأحدث من سيارات "C5" بهيكل كروس أوفر مميز وعصري.

وبنيت هذه المركبة على منصات "EMP2" الجديدة، وجاءت بهيكل بطول 4.5 م، وصندوق خلفي بسعة 720 لترا، وقمرة تتسع لخمسة ركاب.

ومن الداخل، زودت المركبة بمقاعد مريحة وواجهة قيادة ملحقة بشاشتين، واحدة أمام السائق مباشرة لإظهار عدادات السرعة، ومعدل دوران المحرك واستهلاك الوقود وغيرها من المعلومات الأساسية، وأخرى في منتصف الواجهة تعمل باللمس، مخصصة لمشاهدة الفيديوهات والتحكم بالخصائص التقنية المتطورة للمركبة.

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وجاءت السيارة بنموذجين، الأول مزود بمحركات 1.6 و2.0 لتر، وعزم 130 و180 حصانا، والنموذج الثاني "C5 Aircross" مزود بمحرك هجين يصل عزمه إلى 300 حصان. وجاء النموذجان بعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل.

المصدر: فيستي