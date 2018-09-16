كيا تطرح أحدث نماذج "Ceed" الشهيرة

أعلنت كيا عن طرح نموذج "GT" الرياضي المعدل من سيارات " Ceed" الشهيرة.

وجاءت هذه السيارة بهيكل هاتشباك أنيق وعصري، ومصابيح LED، وعجلات رياضية بمقاس 16 إنشا، وممتصات صدمات مزودة بفتحات خاصة لتمرير الهواء وزيادة الأيروديناميكية.

كما أعطت كيا هذه المركبة محركا توربينيا بسعة 1.6 لتر، وعزم 204 أحصنة، قادر على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 7 ثوان تقريبا.

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أما قمرة السيارة، فجاءت بأحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشة تعمل في منتصف الواجهة الداخلية، ومقود رياضي مزود بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت، والبلوتوث، والاتصال بالهاتف الذكي، بالإضافة إلى قبضات مثبتة على جانبيه للتحكم بمراحل علبة السرعة.

المصدر: فيستي