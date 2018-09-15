هيونداي تطلق نسخة كابريوليت من سيارات "Santa Fe"

استعرضت هيونداي مؤخرا نسخة جديدة من سيارات "Santa Fe" بتصميم غير مسبوق لهذه الفئة من المركبات المميزة.

وزودت السيارة بسقف قابل للطي يحولها إلى سيارة كابريوليت، تمكن السائق من الاستمتاع بالهواء الطلق أثناء الرحلة، فضلا عن أن قمرة المركبة مزودة بمقاعد تتسع لـ 7 ركاب، ما يجعل منها سيارة عائلية بامتياز.

ويشير الذين اختبروا هذه السيارة إلى أن التصميم المميز لهيكلها وانحناءات الزجاج الأمامي المدروسة بعناية توفر حماية ممتازة من الهواء أثناء الرحلة، حتى في الصف الخلفي من المقاعد، كما أن منظومة الصوت الممتازة في هذه السيارة تتيح الاستمتاع بالموسيقى بشكل رائع.

وخصصت هيونداي لهذه السيارة محرك ديزل بسعة 2.2 لتر، ونظامي دفع أمامي ورباعي، بالإضافة إلى علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، فضلا عن أنظمة متطورة وكاميرات خاصة لمراقبة محيط السيارة وركنها بدقة وأمان.

المصدر: فيستي