كيف تبدو "GLE" الجديدة من مرسيدس؟

سربت مواقع مهتمة بشؤون السيارات صورا ومعلومات عن سيارة "GLE" رباعية الدفع المنتظر أن تطرحها مرسيدس قريبا.

وبالنظر للصور، يمكننا أن نلاحظ أن السيارة الجديدة أتت بهيكل عصري أنيق يجمع بين تصاميم "ML" و"GL" التي طرحتها مرسيدس في السنوات الأخيرة، مع تعديلات شملت الواجهة الأمامية التي أصبحت شبيهة بواجهة السيارة الكهربائية التي استعرضتها الشركة مؤخرا.

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كما يظهر الفيديو الترويجي القصير الذي نشرته مرسيدس لهذه المركبة، أنها أتت بمصابيح LED فريدة التصميم.

ومن المفترض أن هذه السيارة بنيت على منصة "MHA" الكبيرة، وزودت بنظام دفع رباعي، ونظام تعليق يساعدها على اجتياز أصعب الطرق.

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المصدر: فيستي