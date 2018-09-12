خبراء: يمكن سرقة سيارات تسلا خلال ثوان معدودة

أكد مبرمجون من جامعة لوفان البلجيكية أنه يمكن لأي مبرمج محترف سرقة سيارة تسلا الكهربائية خلال ثوان معدودة.

ولإثبات وجهة نظرهم، قام المبرمجون بتجهيز بعض أجهزة الاستشعار الخاصة القادرة على التقاط إشارات المفاتيح اللاسلكية للسيارات، ووصلوا تلك الأجهزة بكمبيوتر مزود ببرنامج طوروه لفك تشفير تلك الإشارات. وقاموا باستعمال أحد مفاتيح سيارات تسلا بالقرب من أجهزتهم، وخلال ثوان، استطاعوا التقاط إشارة المفتاح واستنساخها، وبذلك أصبحوا قادرين على فتح وتشغيل السيارة التي كان المفتاح الأصلي يتبع لها.

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من جانبها، أبدت شركة تسلا المصنعة لتلك السيارات الكهربائية اهتماما بالموضوع، وقامت بالتواصل مع المبرمجين في الجامعة، وطلبت منهم مساعدتها في زيادة حماية تشفير مركباتها، ووعدتهم بمبلغ 10000 دولار مقابل كل ثغرة برمجية يجدونها في تقنياتها.

المصدر: لايف. رو