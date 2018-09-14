سوبارو تطلق أحدث نماذج "Forester"

استعرضت شركة سوبارو مؤخرا أحدث نموذج من سيارات "Forester" الكروس أوفر الشهيرة.

وجاءت السيارة الجديدة بتصميم عصري، وهيكل أطول بمقدار 220 ملم من هياكل "Forester" السابقة، بالإضافة إلى تعديلات شملت المصابيح، ونظام المراقبة الذي زود بكاميرات أمامية وخلفية وعلى الجانبين.

وأتت هذه المركبة بنوعين من المحركات، أحدهما بسعة 2.0 لتر وعزم 150 حصانا، ومحرك "FB25" بسعة 2.5 لتر، وعزم 185 حصانا.

كما زودت السيارة بنظام "X-Mode" للقيادة على الطرقات الوعرة، واجتياز الطرق المكسوة بالثلوج أو الوحل، والذي ينظم عمل المحرك مع علبة السرعة الأوتوماتيكية التي أتت بـ7 مراحل.

المصدر: فيستي