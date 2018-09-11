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كيا تطلق أفخم سياراتها رباعية الدفع

عالم السيارات

كيا تطلق أفخم سياراتها رباعية الدفع
youtube/AUTO.RIA.com
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أطلقت شركة صناعة السيارات كيا نموذجها الجديد من سيارات "Telluride" رباعية الدفع.

وجاءت السيارة الجديدة بهيكل كبير شبيه بهياكل سيارات رانج روفر، وعجلات مميزة بمقاس 265/50R20، ومنظومة دفع رباعي تساعدها على اجتياز أكثر الطرق وعورة.

أما قمرة السيارة، فصممت ليتداخل فيها الجلد الأنيق مع عناصر من الخشب والبلاستيك والمعدن بصورة مميزة، كما زودت بمقاعد واسعة، وأحدث أنظمة المولتيميديا التي تدار عبر شاشة كبيرة تعمل باللمس.

youtube/AUTO.RIA.com

ومن المفترض أن تطرح هذه المركبة بمحرك توربيني بـ 6 أسطوانات، وسعة 3.3 لتر، شبيه بالمحركات التي تركب على سيارات "Stinger" و"Genesis".

youtube/AUTO.RIA.com

المصدر: فيستي

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