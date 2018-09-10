روسيا تسجل أرقاما كبيرة في شراء السيارات الفاخرة!

نشرت وكالة "Autostat" المتخصصة في شؤون السيارات، إحصائية تظهر أعداد المركبات الفاخرة التي بيعت في بعض مدن روسيا في السنوات الأخيرة.

وأشارت إحصائية الوكالة إلى أن روسيا شهدت تسجيل 12 ألف سيارة فاخرة في السنوات القليلة الفائتة، منها 3900 سيارة بنتلي، و2900 سيارة مرسيدس "مايباخ"، و1400 من نوع Maserati.

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ونحو 6500 سيارة من هذه المركبات بيعت في العاصمة موسكو وحدها، بينما جاءت مدينة بطرسبورغ في المرتبة الثانية في اقتناء هذه المركبات بما يزيد عن 1100 سيارة، وتلتها: منطقة كراسنودار بـ 348 سيارة وسفيردلوفسك بـ 165 وروستوف بـ 153 سيارة فاخرة.

المصدر: لايف. رو