السوق الروسية تستقبل أفخم سيارات فولفو

أعلن وكلاء شركة فولفو في موسكو عن بدء توريد أفخم نماذج سيارات "XC90" إلى الأسواق الروسية.

وأحد تلك النماذج هو "XC90 Excellence" الذي يتميز بقمرة غاية في الفخامة، صممت لتناسب رجال الأعمال، وزينت بعناصر من أثمن الأخشاب ومعدن الكروم. أما مقاعدها القابلة للطي بجميع الاتجاهات، فمكسوة بالجلود الثمينة.

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كما زودت قمرة هذه السيارة أيضا بأحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشات متطورة مقابل كل راكب، فضلا عن برادات صغيرة لحفظ المشروبات، وحتى أماكن خاصة في هيكل المقاعد لحفظ الحلي والمقتنيات الثمينة.

وأتت تلك المركبة بمحرك هجين بعزم 407 أحصنة، قادر على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 3.5 ثانية تقريبا، فضلا عن أحدث أنظمة الأمان والفرملة الأوتوماتيكية التي تساعد على تفادي الحوادث على مختلف السرعات.

المصدر: فيستي