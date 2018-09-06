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روسيا تطرح سيارات "Outlander" محلية الصنع

عالم السيارات

روسيا تطرح سيارات
youtube/GEARshift Tv
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أعلن وكلاء ميتسوبيشي في موسكو أن روسيا ستبدأ قريبا ببيع سيارات "Outlander" المعدلة التي صنعت على أراضيها مؤخرا.

وتمتاز نماذج "Outlander 2019" التي صنعت بمعمل ميتسوبيشي في منطقة كالوغا الروسية، بعلب سرعة أوتوماتيكية وميكانيكية متطورة صنعت في روسيا، وصندوق خلفي بسعة 1608 لترات.

كما أتت تلك المركبات بهيكل عصري أنيق تتداخل فيه عناصر من الكروم، ومقصورة مريحة تتسع لـ7 ركاب، بالإضافة إلى أحدث أنظمة المولتيميديا، وكاميرات أمامية وخلفية وجانبية لتأمين رؤية كاملة لمحيط السيارة.

vesti.ru

وزودت "Outlander" الجديدة أيضا بـ 3 أنواع من المحركات، 2 بأربع أسطوانات بسعة 2.0 و2.4 لتر، ومحرك بنزين بـ 6 أسطوانات بسعة 3.0 لترات.

المصدر: فيستي

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