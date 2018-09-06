مرسيدس تفرج عن "المركبة الصامتة"!

استعرضت مرسيدس رسميا سيارة "EQC" الكروس أوفر المميزة، في إطار سعيها لإثبات جودة منتجاتها في مجال السيارات الكهربائية.

ويشبه تصميم هذه السيارة الكهربائية سيارات "GLC" التي أصدرتها مرسيدس في العامين الأخيرين، لكن هيكلها أتى أطول بمقدار 105 ملم تقريبا، وأضيق بقليل.

كما زودت المركبة بمحركين كهربائيين "صامتين" بعزم 408 أحصنة، وبطاريات متطورة يمكن شحن 80% من سعتها في غضون 40 دقيقة فقط، وتكفي لقطع مسافة 450 كلم بالشحنة الواحدة.

كما يمكن لهذه السيارة التي تزن 2425 كلغ أن تزيد من تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 5.1 ثانية فقط. ومن أهم ما يميزها إصدار أقل قدر من الضجيج، ما جعل الخبراء يطلقون عليها اسم "المركبة الصامتة".

المصدر: فيستي