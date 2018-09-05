الوفاة بسبب حوادث السير في الدول العربية (إنفوجرافيك)

لا تخلو دول العالم من حوادث السير الناتجة عن الأخطاء البشرية الفادحة، ولكن المثير للاهتمام أن مصر تعد من أقل الدول العربية التي يتعرض مواطنوها لمثل هذه الحوادث.

وكما هو موضح بالإنفوجرافيك، جاءت البحرين في المركز الأول من حيث أقل النسب التي يتعرض فيها المواطن للحوادث، وفي المركز الثاني جاءت الإمارات والمركز الثالث جاءت مصر.

RT

المصدر: Worldlifeexpectancy