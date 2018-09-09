فولكس فاغن تطلق سيارة صغيرة لسكان المدن

طرحت فولكس فاغن مؤخرا نموذجها الجديد من سيارات "up" الصغيرة المخصصة لسكان المدن والتجمعات السكانية المزدحمة.

وجاءت السيارة بهيكل أنيق وتصميم شبيه بسيارات "Golf" الشهيرة، وعجلات رياضية بمقاس 16 إنشا، وقمرة تتسع لأربعة ركاب، مزودة بأحدث أنظمة المولتيميديا والتكييف وتدفئة المقاعد والزجاج الأمامي والخلفي.

كما زودت هذه المركبات بمحركات بنزين بعزم 115 حصانا، قادرة على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 8 ثوان تقريبا.

ويبلغ سعر النسخ العادية من هذه المركبة 10470 دولارا، أما نسخ "GTI" الرياضية المعدلة منها، فيصل سعرها إلى 16975 دولارا.

المصدر: فيستي