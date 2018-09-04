نظام القيادة الذاتية ينقذ سائقا من حادث مميت! (فيديو)
youtube/Tesla Canuck
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تداول مستخدمو يوتيوب شريط فيديو يظهر نجاة سائق سيارة تسلا من موت وشيك، بفضل نظام القيادة الذاتية الموجود في سياراته.
ويظهر في الفيديو كيف كان الشاب يقود سيارته على أحد الطرق السريعة، حين تفاجأ بسيارته تنحرف عن مسارها بمقدار نصف متر تقريبا لتنقذه من الاصطدام بمركبة مسرعة جدا، حاولت تجاوزه بطريقة متهورة.
من جانبهم، أكد العديد من خبراء النقل الذين شاهدوا الفيديو، أن نظام التحكم الآلي بالقيادة الموجود في سيارات تسلا الكهربائية، تفاعل بسرعة كبيرة (0.4 من الثانية) مع الموقف وأنقذ السيارتين من حادث خطير.
المصدر: فيستي
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