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فولكس فاغن تختبر أحدث سياراتها الكروس أوفر

عالم السيارات

فولكس فاغن تختبر أحدث سياراتها الكروس أوفر
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أعلنت فولكس فاغن عن إجراء الاختبارات النهائية للنموذج الجديد من سيارات "T-Cross" المميزة.

وعلى غرار نماذج "T-Cross" السابقة، أتت السيارة الجديدة بهيكل أنيق وانسيابي متوسط الجحم، ومقصورة تتسع لخمسة ركاب، فضلا عن صندوق خلفي بسعة 455 لترا، يمكن توسيعه بمقدار 281 لترا في حال طي المقاعد الخلفية.

youtube/High Autoo

كما من المفترض أن تأتي هذه المركبة بنوعين من المحركات، الأول توربيني يعمل بالبنزين بسعة 1.0 ليتر، وآخر يعمل بالديزل بسعة 1.6 لتر، فضلا عن نظامي دفع أمامي ورباعي للعجلات، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

ومن المخطط أن تظهر السيارة في الأسواق الألمانية، أوائل أكتوبر المقبل، وفي أوروبا وآسيا العام المقبل، بسعر يبدأ من 21 ألف دولار تقريبا.

المصدر: فيستي

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