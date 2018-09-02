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سيارة كروس قد تحتل نسبة 40% من أسطول سيارات أوروس" الروسية الفاخرة

عالم السيارات

سيارة كروس قد تحتل نسبة 40% من أسطول سيارات أوروس
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سيارة "اوروس ميني وان"
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قال مدير عام شركة "أوروس" للسيارات الفاخرة، فرانتس هيلغرت، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن نسبة إنتاج سيارات "كروس أوروس" قد تبلغ 40% من إجمالي إنتاج سيارات"أوروس".

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وأوضح هيلغرت أن شركته تعتزم إنتاج نحو 5 آلاف سيارة سنويا، بحلول عام 2021، من بينها 40% من سيارات كروس، وذلك بعد نقل القدرات الانتاجية من مؤسسة "نامي" الروسية لتصميم السيارات إلى مكان آخر، لم يتحدد بعد.

وأضاف إن مؤسسة "نامي" ستبقى جهة شريكة لشركة "أوروس"، وسوف "تستعين الشركة بإمكاناتها حتما في حال تصميم موديل جديد".

المصدر: تاس

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