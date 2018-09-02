روسيا تصدر سيارة "أوروس" الفاخرة إلى السوق الأوروبية

أعلن مدير عام شركة "أوروس" الروسية، فرانتس هيلغرت، أن أولى طلبيات تصدير سيارات "أوروس" قد وردت من السوق الأوروبية.

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وتابع هيلغرت: " لدينا طلبيات أوروبية، وسنبدأ التصدير إلى أوروبا عقب الحصول على ترخيص بتصدير تلك الماركة إلى هناك".

وأوضح مدير الشركة أن تصدير السيارة سوف يكون إلى البلدان الأوروبية أولا، وتأتي بعدها بلدان أخرى لأن اعتراف أوروبا بالسيارة سوف يتبعه بالتأكيد اعتراف دول أخرى، كما قال أن شركته تعتزم لفت أنظار شركائها إلى تسويق السيارة، وبالدرجة الأولى أبو ظبي، باعتبارها طرفًا معنيًا بشراء "أوروس" وتسويقها.

يذكر أن "أوروس" هي ماركة روسية للسيارات الفاخرة، استحدثت في إطار مشروع "كورتيج" لسيارات كبار المسؤولين في الدولة.

المصدر: تاس