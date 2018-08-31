موسكو.. كورتيج بنسخة مكشوفة في عيد النصر لعام 2020

أعلنت شركة Aurus، المسؤولة عن تطوير مشروع "كورتيج" للسيارات، والمخصص للأسطول الرئاسي، عن خطة مرتقبة لإطلاق نسخة مكشوفة من السيارة الفخمة، لاستخدامها في العروض العسكرية الكبرى.

وبناء على طلب وزارة الدفاع الروسية، سوف تبدأ الشركة بإنتاج نسخة خاصة من السيارة، ستكون مكشوفة ومجهزة لنقل وزير الدفاع وقائد العرض العسكري خلال الاحتفال السنوي بعيد النصر على النازية، 9 مايو، في الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو.

أما اليوم، تستخدم الوزارة ثلاث سيارات مكشوفة، روسية الصنع أيضا، من طراز ZIL-41041، ويمكن مشاهدة هذه السيارة الكلاسيكية في بداية مراسم الاحتفال بعيد النصر، في الساحة الحمراء.

وفي السياق نفسه، أعرب وزير التجارة الروسي، دينيس مانتوروف، بأن النسخة المكشوفة من Aurus قد تكون جاهزة في مايو 2019، ولكنها بالتأكيد ستشارك في عرض النصر لعام 2020.

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كما أعلنت الشركة المصنعة مؤخرا، عن نيتها إطلاق Aurus كعلامة تجارية رائدة في عالم السيارات، تسمح لجميع الناس اقتناء السيارة بكافة نسخها.

وظهرت سيارة Aurus (جزء من مشروع كورتيج)، لأول مرة في شهر مايو الماضي، إذ استقلها الرئيس الروسي، فلاديمير بونين، خلال مراسم حفل التنصيب الرئاسي، عقب إعادة انتخابه في عام 2018.

المصدر: RT