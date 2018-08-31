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معرض موسكو للسيارات يكشف عن سيارة "لادا إكس راي كروس"

عالم السيارات

معرض موسكو للسيارات يكشف عن سيارة
Влад Бахман, АвтоВести
لادا إكس راي كروس
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شهد معرض موسكو للسيارات يوم 29 أغسطس الكشف الرسمي عن نسخة لادا كروس لهاتشباك "إكس راي".

وهي أول سيارة في تاريخ صناعة السيارات الروسية تستخدم فيها وظيفة اختيار نظام السير، وتتضمن لوحة العدادات الرئيسية للسيارة مفتاحا يمكّن السائق من الانتقال من نظام إلى آخر، وهناك أنظمة سير في الطرق الكلاسيكية والأرض الوعرة وفوق الثلج ونظام للرياضة.

Влад Бахман, АвтоВести
لادا إكس راي كروس

ولا يدور الحديث بالطبع حول الدفع الرباعي، بل المقصود بالأمر هو استخدام خوارزميات العمل المختلفة في منظومة الاستقرار والسيطرة (تراكشن) بفضل تغيير الخلوص (المسافة بين سطح الطريق وقعر السيارة).

Влад Бахман, АвтоВести
لادا إكس راي كروس

ومن مستجدات النموذج الجديد ألواح بلاستيكية في أسفل السيارة ومقياس أكبر لعجلاتها ( R17 ) وأجهزة التعليق (النوابض ومخففات الصدمة)المعدلة، ناهيك عن ألوان جديدة حصلت عليها السيارة.

Влад Бахман, АвтоВести
لادا إكس راي كروس

أما محركات السيارة فبقيت كما هي في هاتشباك، وهناك محركان بسعة 1.6 و 1.8 لتر يولدان قوة 106 أحصنة و122 حصانًا يقترنان بصندوق السرعة الخماسي الميكانيكي أو صندوق السرعة الأوتوماتيكي ( AMT ).

فيستي. رو

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