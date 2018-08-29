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الآن أصبح بإمكان أي شخص اقتناء سيارة بوتين! (فيديو)

عالم السيارات

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أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، عن موعد إنتاج سيارة "كورتيج" الرئاسية على نطاق واسع.

جاء ذلك خلال العرض الأول للسيارة الجديدة في معرض موسكو للسيارات، وهي من إنتاج شركة "أوروس"، حيث صرح مانتوروف بأنه من المخطط إنتاج قرابة 150 سيارة من النماذج الثلاثة (ليموزين وسيدان وميني فان) خلال العام القادم، من بينها 50 سيارة مخصصة للحكومة الروسية. وعرضت اليوم سيارة "Aurus Senat" وميني فان "Aurus Arsenal".

يذكر أن مشروع "كورتيج" قد بدأ عام 2010، حيث استوحى المصممون خطوط السيارة من سيارات "ZIS 110" التي أطلقت في الأربعينات من القرن الماضي، وأضافوا تعديلات تتفق وآخر الصيحات العالمية في مجال صناعة السيارات.

المصدر: وكالات

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