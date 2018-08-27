جاغوار الأسطورية تعود بمحرك كهربائي فائق التقنية

بعد الخبرة التي اكتسبتها جاغوار من أولى سياراتها الكروس أوفر الكهربائية I-Pace، تعيد الشركة تاريخها الطويل في صناعة السيارات من خلال الرودستر E-Type، ذات المحرك الكهربائي.

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وأعلنت جاغوار عن مشروع إنتاج رودستر (سيارة مكشوفة مخصصة لراكبين) E-Type، وأكّدت الشروع فيه، على الرغم من أن النسخة الكهربائية E-Type ظهرت في البداية كتجربة لتطويع المحركات وميكانيكا السيارات الحديثة داخل أجسام السيارات التقليدية. والآن، أعلنت الشركة، أن إدارة Classic لديها، سوف تطلق مجموعة من الموديلات الجديدة من E-Type ذات محركات كهربائية.

وأكدت الشركة أن استبدال محرك جاغوار التقليدي بمحرك كهربائي جديد، لن يؤثر على الأداء التقليدي لسياراتها، والذي يمنح جاغوار شخصيتها الأسطورية، لكن الشركة لم تفصح بعد عن المواصفات الفنية للسيارة، وكل المعلومات المتاحة حتى الآن تتلخص في الموديل E-Type Zero، الذي أطلقت فكرته منذ عام.

ويتميز المحرك الكهربائي بقدرة 299 حصانا، وبطارية 40 كيلو واط، ويتمكن المحرك من الوصول إلى سرعة 100 كم/س خلال 5.5 ثانية، ويمكن للسيارة أن تقطع 270 كم بدون التزود بالطاقة الكهربائية. كذلك يتمتع موديل E-Type Zero بنظام متعدد الوسائط بشاشة فعّالة وصمامات بصرية، وعلى ما يبدو قد تنتقل هذه الميزات إلى الموديلات الجديدة.

ومن المثير للفضول أيضا، أن إدارة جاغوار Classic سوف تطرح برنامجا تعرض من خلاله على مالكي السيارات القديمة ذات محركات البنزين تغيير محركاتهم إلى كهربائية، بينما يعد مسؤولو الشركة بأن القيمة "المتحفية" للسيارة لن تتأثر، وتعد الشركة بطرح الموديلات الجديدة لـ E-Type، ربيع عام 2020.

المصدر: فيستي