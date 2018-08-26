سكودا تزود Kodiaq الجديدة بأقوى محرك ديزل في تاريخها

من المفترض أن تحمل سيارة كروس أوفر "Kodiaq" "الشريرة" من سكودا شعارا خاصا بكل موديلاتها "الساخنة"، كما أكد التشيكيون على موعد رفع الستار عن السيارة الرياضية الجديدة من موديلات RS.

واستخدمت سكودا خط موديلات RS للمرة الأولى في عام 1974، حينما أطلقت نوعين من سيارات السباق، وكانت تعني بـ RS (Rally Sport)، لكن هذه العلامة ظهرت على السيارات العادية بدءا من عام 2000، وأصبحت "أوكتافيا" السيارة الأولى لسكودا التي تحمل علامة RS.

في هذه المرة، لم يتم الإفصاح بعد عن عائلة الشعار الجديد RS بالكامل، ويبدو بالكاد ظاهرا على الصور الغامضة التي طرحتها سكودا للدعاية عن سيارة الكروس أوفر الجديدة. وكل ما هو واضح حتى الآن، أن ذلك الشعار سوف يكون باللون الأحمر الزاهي، وسوف يمثل الشخصية الرياضية، والقوة التي تتميز بها كل عائلة RS.

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كما تأكدت الشائعات حول خصائص المحرك الجديد لـSkoda Kodiaq، فقد أعلن رسميا أن السيارة سوف تحصل على محرك ديزل بسعة 2 لتر، ذي تيربو مزدوج، ينتج قدرة 239 حصانا، وبعزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر.

وقد صرحت سكودا بأن هذا المحرك هو أقوى محرك ديزل في تاريخ الشركة، وسيوصل الحركة من خلال منظومة دفع خلفي، وعلبة سرعات آلية.

من جانب آخر لم يكشف بعد عن الخصائص الديناميكية للسيارة الجديدة، لكن الإشاعات تقول إن "Kodiaq" سوف تتمكن من الوصول إلى 100 كم/س في ظرف 6.5 ثوان فقط، وهو ما يثير الدهشة لكون السيارة الكروس أوفر 7 ركاب.

وقد أعلنت سكودا أن العرض الأول للسيارة سوف يكون في معرض باريس الدولي للسيارات، في أكتوبر المقبل.

المصدر: فيستي.رو