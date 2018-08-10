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الداخلية المصرية تعلن عن لوحة سيارة مميزة بسعر خيالي

عالم السيارات

الداخلية المصرية تعلن عن لوحة سيارة مميزة بسعر خيالي
pexels.com/ Rangga Aditya Armien
سيارات
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طرح أحد المواقع المصرية التابع لوزارة الداخلية متخصص في بيع لوحات السيارات المعدنية، لوحة مميزة للبيع بسعر خيالي تنافس عليها 6 أشخاص.

وعرض الموقع لوحة مميزة تحمل الرقم "ر ق م 1" للبيع عن طريق المزايدة الإلكترونية، حيث تنافس على شرائها 6 أشخاص، ووصل سعرها إلى 15 مليون جنيه مصري ( حوالي 85 ألف دولار) .

وأغلق المزاد على شراء اللوحة المعدنية، أمس الخميس، في تمام الرابعة والنصف عصرا، ولم تنشر معلومات عن الفائز باللوحة حتى الآن.

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لوحة السيارة المميزة

وأسست الداخلية المصرية موقعا لبيع اللوحات المعدنية في الربع الثاني من عام 2017، ليكون منصة رسمية لبيع اللوحات المعدنية المميزة للسيارات، واستطاعت من خلاله تسويق عدد كبير من اللوحات ومنها "أ هـ م 1" التي بيعت بمليون و970 ألف جنيه.

ومن شروط التسجيل في المزاد هو الدخول على الموقع الخاص به، وتسجيل البيانات الشخصية على الموقع الإلكتروني، وسداد تأمين دخول المزاد والرسوم البنكية وطلب القيام بعملية المزايدة على إحدى التكوينات المميزة للوحات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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