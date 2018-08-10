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سكودا تطلق أفخم سياراتها رباعية الدفع في روسيا

عالم السيارات

سكودا تطلق أفخم سياراتها رباعية الدفع في روسيا
vesti.ru
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أعلن وكلاء سكودا في روسيا عزم الشركة طرح أفخم نموذج من سيارات "Kodiaq" الجديدة في الأسواق.

ويتميز نموذج "Laurin & Klement" عن سيارات "Kodiaq" الأخيرة بنسختها التقليدية ببعض التعديلات الخارجية، كشبك المبرد الأمامي المطلي بالكروم، والسقف البانورامي والعجلات الرياضية بمقاس 19 إنشا.

أما تقنيا، فقد حصلت هذه السيارات على أنظمة تحكم وتثبيت للسرعة، وأحدث أنظمة التكييف والتدفئة للمقاعد والزجاجين الأمامي والخلفي وحتى المرايا، فضلا عن أنظمة مولتيميديا متطورة وأنظمة بصرية وحساسات لركن السيارة أوتوماتيكيا.

vesti.ru

كما أتت "Kodiaq L & K" بنوعين من المحركات، واحد يعمل بالبنزين من نوع TSI بسعة 2.0 لتر وعزم 180 حصانا، وآخر ديزل TDI بسعة 2.0 لتر وعزم 150 حصانا، بالإضافة إلى نظام دفع رباعي، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ6 مراحل.

vesti.ru

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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