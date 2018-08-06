3 مزايا في السيارات الحديثة تكاد تكون بلا جدوى!

عدد خبراء السيارات بعض المزايا في المركبات الحديثة تكاد تكون بلا جدوى، أو تضر بآلية عمل المركبة.

وأول ميزة تطرق إليها الخبراء هي "start/stop" أو "تشغيل وإطفاء المحرك أوتوماتيكيا" عند التوقف لفترة قصيرة، كالتوقف عند إشارة المرور، حيث أكدوا أن تكرار هذه العملية لمرات كثيرة مع مرور الزمن يؤدي إلى تعطل "محرك بدء الحركة" أو ما يسمى بالـ(ستارتر). كما بينت الاختبارات أن هذه الميزة ليست فعالة في اقتصاد الوقود بالقدر الذي يؤكده صانعوا السيارات الحديثة.

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أما الميزة الأخرى والتي يمكن أن نراها في بعض السيارات الحديثة، فهي استعمال "إطارات رقيقة" رياضية، والتي تضفي على السيارة طابعا من الجمالية أحيانا، لكن الخبراء يؤكدون أنها تزيد من معدل الضجيج في السيارة، وخصوصا أثناء الحركة على طرق عليها بعض الحصى.

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أما الخاصية الثالثة والتي تعتبر مريحة للكثيرين، فهي فتح وإقفال أبواب السيارة عن بعد، لكن تلك الميزة تستغل من بعض اللصوص أحيانا، فيتمكنوا من الوصول إلى ترددات المفاتيح اللاسلكية ليسرقوا السيارة.

المصدر: فيستي