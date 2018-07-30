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سنغافورة تطرح سيارة كهربائية بقدرات خارقة

عالم السيارات

سنغافورة تطرح سيارة كهربائية بقدرات خارقة
instagram/dendrobiummotors
سيارة "Dendrobium D-1" الكهربائية
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استعرضت سنغافورة مشروع سيارة "Dendrobium D-1" الكهربائية الجبارة التي ستنافس بها سيارات بوغاتي وفيراري الرياضية.

وزودت هذه المركبة بهيكل انسيابي يتميز بأبواب تفتح بطريقة فريدة، ومحرك كهربائي جبار قادر على توليد عزم 1800 حصان، ما يجعل منها واحدة من أقوى السيارات في العالم.

ومن المنتظر أن تطرح هذه السيارة بشكل رسمي في معرض "Salon Prive2018" الذي سيعقد ما بين 31 أغسطس والأول من سبتمبر في بريطانيا.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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