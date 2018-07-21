روسيا تستحدث منظومتها الخاصة لاختبار السيارات

ذكرت هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك في روسيا أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير منظومة خاصة لاختبار متانة السيارات.

وأوضحت الهيئة أن المنظومة الجديدة ستحمل اسم البرنامج الروسي لتقييم السيارات الجديدة أو "Ru NCAP" على نمط المنظومة الأوروبية "Euro NCAP"، وستشمل ضوابط جديدة لتقييم الحالة الفنية للسيارات التي تدخل البلاد، واختبار قدراتها على تلقي مختلف الصدمات، للحفاظ على سلامة المواطنين الروس.

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ومن أهم الاختبارات التي سيتضمنها هذا البرنامج، اختبار التصادم الأمامي والجانبي للسيارة مع الأجسام الصلبة الثقيلة، واختبارات الثبات للمركبات على المنعطفات والسرعات العالية، إضافة لاختبارات منظومات منع الحوادث وتثبيت السرعة التي تتوفر في الكثير من السيارات الحديثة.

ويرى الخبراء في روسيا أن تطوير هذا النوع من الاختبارات ورفع معايير السلامة في السيارات التي تباع في البلاد سيساهم في إنقاذ الكثير من الأرواح.

المصدر: لايف. رو