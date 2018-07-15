أستون مارتن تطور سيارة صغيرة بقدرات فائقة

استعرضت شركة أستون مارتن سيارة "Cygnet" الصغيرة بعد تعديلها لتصبح مركبة رياضية بقدرات جبارة.

واستبدل الخبراء محرك "Cygnet" الصغير بسعة 1.3 لتر وعزم 97 حصانا، بآخر بـ8 أسطوانات، وسعة 4.7 لتر، قادر على توليد عزم 436 حصانا، وزيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في ظرف 4 ثوان، والوصول بالمركبة إلى سرعة 274 كلم/ ساعة.

كما زودت السيارة الجديدة بعجلات رياضية بمقاس 19 إنشا، وعوادم كبيرة، وأنظمة تعليق خاصة لزيادة ثباتها على المنعطفات والسرعات العالية، بالإضافة إلى مقاعد خاصة ومقود رياضي.

وفي حال نجاح هذه السيارة في جميع الاختبارات التي تخضع لها حاليا، من المفترض أن يقوم قسم التصميم الهندسي في أستون مارتن بإطلاق عملية إنتاجها بشكل تجاري.

المصدر: فيستي