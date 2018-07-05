فولكس فاغن تطلق أصغر سياراتها الكروس أوفر

استعرضت فولكس فاغن مؤخرا أول إعلان ترويجي لمشروع "T-Cross" الذي يعكس أصغر سياراتها الكروس أوفر.

ويظهر الفيديو أن السيارة الجديدة ستأتي بشكل يجمع بين تصميمي سيارات "T-Rock" و"Tiguan" الشهيرة.

كما من المفترض أن تبنى هذه السيار على منصة "MQB A0"، وتأتي بهيكل طوله 4.1 م، وأنظمة تعليق مميزة ونظام دفع رباعي، يجعلها قادرة على اجتياز أصعب الطرق وأكثرها وعورة.

youtube/ Volkswagen News

ومن المفترض أن تزود "T-Cross" الجديدة بنوعين من المحركات، أحدهما توربيني يعمل بالبنزين بثلاث أسطوانات وسعة 1.5 لتر، وآخر بأربع أسطوانات، وسعة 1.6 لتر، مع علب سرعات أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

المصدر: فيستي