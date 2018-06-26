إيرلندا تحظر السيارات العاملة بالمشتقات النفطية

أعلنت السلطات الإيرلندية عن نيتها طرح قرارات تحظر بيع السيارات العاملة بالمشتقات النفطية في البلاد.

ونقلت صحيفة "Autocar" عن رئيس الوزراء الإيرلندي، ليو فرادكار، قوله إن "مثل هذه الخطوة تتطلب تغييرات عميقة في الحياة الاعتيادية للبلاد، ولن تكون واقعية دون تأييد الشعب لها، ومن غير المعروف بعد فيما إذا كان الحظر سيشمل السيارات التي تعمل بمحركات هجينة، أو فقط تلك التي تعمل بمحركات البنزين والديزل، ولكن في حال تطبيقها فستصبح إيرلندا واحدة من أنظف المناطق بيئيا في أوروبا".

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وأوضح المسؤول أن الفكرة كانت تشمل منذ البداية حظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل في إيرلندا مع حلول عام 2040، لكن بعض الهيئات المعنية بالبيئة في البلاد والمسؤولين في بعض المدن طالبوا بتطبيق هذا الحظر مع حلول 2030، وما تزال السلطات في البلاد تدرس الموضوع.

يذكر أن العديد من المدن والمناطق في الاتحاد الأوروبي كانت قد أصدرت قرارات شبيهة حظرت فيها تجول السيارات التي تعمل بالديزل على أراضيها، حتى أن فيرجينيا راجي، عمدة مدينة روما أكدت أن السلطات الإيطالية ستحظر السيارات العاملة بالديزيل في مركز العاصمة، اعتبارا من 2024 للتقليل من التلوث في المدينة.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر