ما السبب وراء حادث سيارة أوبر ذاتية القيادة؟

صرحت شرطة ولاية أريزونا الأميركية بأن "سائقة السلامة" التي كانت تراقب سيارة أوبر ذاتية القيادة، التي دهست امرأة في مارس الماضي، كانت منشغلة في مشاهدة برنامج تلفزيوني على هاتفها.

وذكرت الشرطة في تقريرها أن السائقة كانت تنظر إلى الأسفل مرارا ولا تتابع الطريق بشكل كاف، قبيل دهس الضحية، إيلين هيرزبيرغ، أثناء عبورها الطريق في تلك الليلة.

ووفقا للتقرير، فقد تواجه "سائقة السلامة" اتهامات بالقتل الخطأ باستخدام سيارة، حيث أكدت الشرطة أن الحادث "كان يمكن تجنبه تماما لو كانت منتبهة إلى عملها".

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وحصلت الشرطة على سجلات من "هولو" (خدمة بث برامج تلفزيونية وأفلام على الإنترنت) أظهرت أن حساب السائقة كان يعرض برنامج المواهب الغنائية "The Voice" ليلة الحادث، وأن عرض البرنامج انتهى الساعة 9:59، التوقيت الذي يتزامن مع وقوع الحادث.

وبالرغم من قدرة بعض سيارات أوبر على القيادة الذاتية، إلا أن الشركة تستعين بسائق احتياطي للتدخل في حالات الطوارئ، خاصة أن التكنولوجيا ما تزال في مرحلة الفحص والتجريب.

المصدر: Global News

قتيبة دعبول