هيونداي تستعرض أفخم سياراتها رباعية الدفع

استعرضت هيونداي مؤخرا سيارة "HDC-2 Grandmaster" التي ستصبح أفخم سياراتها المخصصة للطرق الوعرة.

ويتوقع لهذ السيارة أن تطرح العام المقبل وأن تلقى رواجا كبيرة نظرا لتصميمها المميز الذي يجمع بين سيارات رانج روفر وكاديلاك رباعية الدفع الكبيرة.

وأهم ما يميز هذه المركبة هو الشبك الفضي الذي يزين مقدمتها ويتداخل مع المصابيح بشكل غريب وعصري، فضلا عن المصابيح الخلفية الممتدة بشكل طولي على الواجهة الخلفية، بالإضافة إلى مساحة واسعة في قمرتها تتسع لـ 7 ركاب.

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ومن المفترض أن تزود هذه السيارة بمحركات جبارة بـ 6 و8 أسطوانات قادرة على توليد عزم 400 حصان أو أكثر.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر