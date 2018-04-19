الصين تستعرض أحدث سياراتها الكهربائية الفارهة
youtube/ Dom Esposito
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k4h4
استعرضت شركة "Sokon-SF Motors" الصينية مؤخرا مشروع سيارات "SF" الكهربائية الفارهة رباعية الدفع.
وزودت هذه السيارات بهيكل أنيق انسيابي، ومحركات كهربائية جبارة قادرة على توليد عزم 1000 حصان، وزيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في أقل من ثلاث ثوان.
كما طوّرت الشركة المصنعة نظاما خاصا لتبريد السائل لبطاريات هذه السيارات، وصممت البطاريات بشكل يجعل المركبة قادرة على الحركة لمسافة 500 كلم في الشحنة الواحدة.
youtube/ Dom Esposito
وأكد الخبراء في "Sokon-SF Motors" أنهم عملوا على برنامج متطور مخصص للبطاريات المستهلكة التي ستنتج عن هذه السيارات، لتدويرها وتحويلها إلى بطاريات جديدة للاستخدام المنزلي أو الصناعي.
المصدر: naked-science
أسعد ضاهر
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)