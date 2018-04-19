الصين تستعرض أحدث سياراتها الكهربائية الفارهة

استعرضت شركة "Sokon-SF Motors" الصينية مؤخرا مشروع سيارات "SF" الكهربائية الفارهة رباعية الدفع.

وزودت هذه السيارات بهيكل أنيق انسيابي، ومحركات كهربائية جبارة قادرة على توليد عزم 1000 حصان، وزيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في أقل من ثلاث ثوان.

كما طوّرت الشركة المصنعة نظاما خاصا لتبريد السائل لبطاريات هذه السيارات، وصممت البطاريات بشكل يجعل المركبة قادرة على الحركة لمسافة 500 كلم في الشحنة الواحدة.

youtube/ Dom Esposito

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وأكد الخبراء في "Sokon-SF Motors" أنهم عملوا على برنامج متطور مخصص للبطاريات المستهلكة التي ستنتج عن هذه السيارات، لتدويرها وتحويلها إلى بطاريات جديدة للاستخدام المنزلي أو الصناعي.

المصدر: naked-science

أسعد ضاهر