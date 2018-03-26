ميتسوبيشي تطرح نسخة مميزة من بيك آب "L200"

استعرض مكتب ميتسوبيشي في بريطانيا نسخة جديدة معدلة من بيك آي "L200" الشهيرة.

وتتميز نسخة "Barbarian SVP II" بألوان الهيكل التي دمجت الأسود والبرتقالي بصورة فريدة تضفي على السيارة طابع رياضيا.

youtube/CarDebuts

كما زوّد الهيكل من الخارج بعناصر بلاستيكية مميزة، زينت المصابيح الأمامية والخلفية وشبكة المبرد بالإضافة إلى مقابض الأبواب والقمرة الداخلية للسيارة.

وستأتي النسخة الجديدة من السيارة بمحركات ديزل توربينية بسعة 2.4 لتر وعزم 181 حصانا، تعمل مع علب سرعات ميكانيكية بـ 5 مراحل، وأخرى أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

youtube/CarDebuts

ومن المفترض أن تطرح 250 نسخة فقط من هذا النموذج بسعر29830 جنيها إسترلينيا (نحو 38800 دولار).

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر