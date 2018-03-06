جي إم سي تطلق نسخة جديدة من سيارات "Sierra" الشهيرة

استعرضت شركة جي إم سي الجيل الجديد من شاحنات "Sierra" الصغيرة معشوقة الأمريكيين.

وأهم ما يميز هذه النسخة المعدلة عن سابقاتها من سيارات "Sierra" هو الهيكل الخارجي الأنيق الذي دخل في تصميمه بعض عناصر الكربون والبلاستيك المقوى الأمر الذي جعله أقل وزنا وأكثر مقاومة للخدوش والصدأ.

التعديلات في الهيكل طالت أيضا الصندوق الخلفي للسيارة الذي زود بعدد من الخصائص التي تجعل التحكم بأجزائه أوتوماتيكيا، وتسهل استخدامه للعديد من الأغراض، كنقل البضائع وحتى المركبات الصغيرة والدراجات النارية.

ويسمح تطبيق "Trailering" الذي زودت "Sierra" الجديدة المستخدم من استعمال الهاتف الذكي للتحقق من إضاءة السيارة وضغط الهواء في الإطارات، ومشاهدة ما تبثه الكاميرات الموجودة داخل السيارة وخارجها.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر