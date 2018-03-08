روسيا تصنع نماذج جديدة من سيارات بيجو وسيتروين

أعلن مصنع مدينة كالوغا للسيارات في روسيا عن نيته تصنيع نماذج جديدة من مركبات "Peugeot Expert" و "Citroen Jumpy" المغلقة.

وتصنيع هذه السيارات في المعمل المذكور سيأتي تزامنا مع إنتاج المعمل لنماذج أخرى من سيارات " Peugeot 408" و "Citroen C4" و "Peugeot Traveller".

ستزود سيارات "Expert" و "Jumpy" الروسية الصنع بنوعين من الهياكل، الأول من نوع L2 بطول 4.95 م، والثاني من نوع L3 بطول 5.30 م، وبمحاور عجلات تبعد عن بعدها البعض بمقدار 3.27 م.

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ومن المخطط أن تأتي تلك السيارات بفئات مختلفة، بعضها يحوي على محركات ديزيل بسعة 1.6 ليتر وعزم 90 حصانا، بالإضافة لعلب سرعة ميكانيكية بـ 5 سرعات، والبعض الآخر سيزود بمحركات بسعة 3 ليتر وعلب سرعة اوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر