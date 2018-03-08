روسيا تصنع نماذج جديدة من سيارات بيجو وسيتروين
youtube/ AutoCar News
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jy18
أعلن مصنع مدينة كالوغا للسيارات في روسيا عن نيته تصنيع نماذج جديدة من مركبات "Peugeot Expert" و "Citroen Jumpy" المغلقة.
وتصنيع هذه السيارات في المعمل المذكور سيأتي تزامنا مع إنتاج المعمل لنماذج أخرى من سيارات " Peugeot 408" و "Citroen C4" و "Peugeot Traveller".
ستزود سيارات "Expert" و "Jumpy" الروسية الصنع بنوعين من الهياكل، الأول من نوع L2 بطول 4.95 م، والثاني من نوع L3 بطول 5.30 م، وبمحاور عجلات تبعد عن بعدها البعض بمقدار 3.27 م.
ومن المخطط أن تأتي تلك السيارات بفئات مختلفة، بعضها يحوي على محركات ديزيل بسعة 1.6 ليتر وعزم 90 حصانا، بالإضافة لعلب سرعة ميكانيكية بـ 5 سرعات، والبعض الآخر سيزود بمحركات بسعة 3 ليتر وعلب سرعة اوتوماتيكية بـ 6 مراحل.
المصدر: فيستي. رو
أسعد ضاهر
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)