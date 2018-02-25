Geely تطرح "Atlas" المميزة في الأسواق الروسية

بعد الشعبية الواسعة التي أثارتها سيارات "Atlas" الرباعية الدفع الجديدة في الأسواق الصينية، قرر عملاق صناعة السيارات Geely طرح هذا النموذج في السوق الروسية.

يعقد الخبراء في Geely آمالا كبيرة على بيع هذا النموذج في السوق الروسية، ويتوقعون أن يصبح منافسا قويا لسيارات "Kia Sportage" و "Toyota RAV4" واسعة الانتشار في روسيا.

تبدأ مبيعات "Atlas" رسميا في روسيا في الـ 27 من فبراير، حيث ستطرح بعدة نسخ، النسخة الأبسط ستأتي بمحرك بنزين بسعة 2 ليتر، وعزم 139 حصان، وعلبة سرعة ميكانيكية بـ 6 مراحل.

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أما نسخة "Comfort Atlas" فستأتي بمحركات بنزين توربينية 2.4 ليتر، بعزم 149 حصان، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

وستزود هذه السيارات بأنظمة مولتيميديا حديثة وشاشات بمقاس 8 بوصات تعمل باللمس قادرة على الاتصال مع الأجهزة الذكية عبر البلوتوث بالإضافة إلى منافذ USB و AUX.

المصدر: رامبلر

أسعد ضاهر