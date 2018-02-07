اختبار أول تاكسي طائر ذاتي القيادة في الصين (فيديو)
youtube.com/EHANG
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نشرت شركة "EHang" الصينية فيديو يستعرض اختبار طيارة من دون طيار تعمل كتاكسي أجرة، يستطيع نقل راكبين اثنين.
وتصل سرعة الطائرة التاكسي إلى 130 كيلومترا في الساعة وتقطع مسافة 15 كيلومترا بطاقة بطارية تشحن لمرة واحدة في الرحلة. وأجرت الشركة آلاف الاختبارات، أثبتت من خلالها سلامة وسيلة النقل الجوي هذه.
وعرض التاكسي الطائر ذاتي القيادة لأول مرة عام 2016، في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، وهو "كوادروكوبتر" بثمانية محركات كهربائية.
وسيصبح بإمكان الزبائن في المستقبل الاستفادة من هذه الخدمة بشكل ذاتي عبر دفع الأجرة وتحديد وجهتهم، ويمكن للراكب الانتقال إلى القيادة اليدوية إذا لزم الأمر.
المصدر: لايف رو
خالد ظليطو
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