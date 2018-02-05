كرواتيا تطلق "وحشها الكهربائي" بمواصفات خارقة!

أكدت مصادر مقربة من شركة "Rimac Automobili" الكرواتية المتخصصة بصناعة السيارات الرياضية عزم الشركة طرح سيارة كهربائية مذهلة بمواصفات غير مسبوقة.

وتنوي الشركة إطلاق السيارة تحت اسم "Rimac Concept Two"، وتشير المصادر إلى أنها ستأتي بمواصفات غير مسبوقة، ومزودة بأربع محركات كهربائية قادرة على توليد عزم يزيد عن 1100 حصان، والوصول إلى سرعات غير اعتيادية مقارنة بالسيارات الكهربائية المطروحة في الأسواق حال.

كما أنها ستتميز بشكل واضح عن سيارة "Concept One" التي طرحتها "Rimac" سابقا، فضلا عن أنها ستكون قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من ثانيتين ونصف.

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وتجدر الإشارة إلى أن "Rimac Automobili" كانت قد طرحت من قبل سيارة "Concept One" الرياضية الكهربائية بأربع محركات كهربائية بعزم 1088 حصانا، وسرعة عالية تصل إلى 355 كلم/ ساعة، وقادرة على التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 2.6 ثانية فقط.

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وتأتي تلك التسريبات قبل فترة من انعقاد معرض جنيف السنوي للسيارات الذي يجتذب آلاف المهتمين كل عام، حيث تؤكد أن "Rimac Automobili" تنوي خلال فترة المعرض القادمة استعراض "وحشها الرياضي" جديد.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر